Napoli-Zambo Anguissa vicini al traguardo: il rinnovo è ormai a un passo

L'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, ha fatto il punto del mercato in Serie A attraverso il suo canale YouTube. Ecco la situazione relativa a André-Frank Anguissa e il suo rinnovo di contratto

"Il Napoli si avvicina al traguardo: rinnovo alla parte finale, allo scambio di documenti. C'è stato un corteggiamento forte dall'Arabia Saudita, c'è stato in estate un pensiero del Sunderland, quando non riusciva a chiudere per Xhaka. Il giocatore aveva preso tempo all'inizio dell'estate, poi la scelta di Zambo alla fine è stata molto chiara e decisa: rimanere a Napoli. Conte gli ha fatto capire come ci tenesse a tenerlo con sé come giocatore, perché è stato determinante per lo scudetto e a maggior ragione in una stagione in cui si gioca la Champions e dove un giocatore fisico come lui è fondamentale".

29 anni, Zambo Anguissa è alla sua quinta stagione con la maglia del Napoli. Il camerunese è partito forte in questa stagione, segnando 2 reti pesanti poiché decisive nelle partite vinte contro Cagliari e Genoa. Impatto devastante anche nella partita contro la Fiorentina dove si è procurato un rigore, poi trasformato da Kevin De Bruyne e servito l'assist per Sam Beukema. Il suo contratto in essere è attualmente in scadenza al 2027.