Napoli, Anguissa: "Con solidarietà e unione possiamo fare tutto, questa vittoria è importante"

Frank Anguissa, protagonista della rimonta del Napoli contro il Genoa con la rete del pareggio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida valevole per la sesta giornata di Serie A. Il centrocampista camerunese ha sottolineato l'importanza della vittoria conquistata dagli azzurri e ha evidenziato i valori che hanno permesso alla squadra di ribaltare il risultato dopo lo svantaggio iniziale.

Come vi sentite dopo questa vittoria in rimonta?

"Siamo contenti di questa vittoria perché alla fine è questo il più importante. Non è la prima volta che veniamo insieme qui in zona mista, ma quello che conta è il risultato ottenuto sul campo."

Quale segnale avete lanciato?

"Abbiamo visto una squadra che ha preso un gol e alla fine non ha mollato. Anche questo è un segnale per noi, sapere che quando mettiamo voglia, quando mettiamo questa solidarietà e unione tra di noi, possiamo fare tutto. Siamo contenti perché alla fine abbiamo vinto e dimostrato il nostro carattere."