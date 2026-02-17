Nel pomeriggio parla Bastoni, La Penna verso lo stop di un turno: le top news delle 13

Anche nella mattinata di oggi continuano a tenere banco le polemiche dopo Inter-Juventus, nel racconto del calcio italiano. L'espulsione di Kalulu dopo un contatto accentuato da Bastoni, che ha anche vistosamente esultato dopo la 'furbata', continua a generare discussioni, spunti, analisi e proiezioni al futuro.

A mettere un ulteriore punto sulla vicenda ci penserà uno dei diretti interessati, il difensore Alessandro Bastoni che nel pomeriggio di oggi parlerà dalla sala stampa da Bodo assieme al suo allenatore Chivu nella canonica conferenza della vigilia.

A proposito della valutazione sull'arbitraggio di Federico La Penna, il direttore di gara che ha espulso Kalulu in Inter-Juventus, le indiscrezioni delle ultimissime ore raccontano della concreta possibilità che lo stop sia di un solo turno. Perché sì, quello di La Penna è un errore, ma agli occhi di Rocchi ha comunque peso anche il fatto di aver arbitrato senza ulteriori svarioni, dopo essere stato oggetto di recriminazioni furibonde all'intervallo da Spalletti, Comolli e Chiellini.

Intanto la Juventus questa sera scenderà in campo a Istanbul, per l'andata del playoff di Champions League contro il Galatasaray. Che in attacco sarà guidato da Victor Osimhen, ex Napoli che di bianconero avrebbe potuto vestirsi in passato, come raccontato da lui stesso: "So che se non sono il numero uno, sono il numero due… Potrei essere in altri due top club di Serie A, Giuntoli mi chiamò per portarmi alla Juventus, parlai anche con un paio di persone della società, ma io sapevo che lui (De Laurentiis, ndr) non mi avrebbe lasciato partire. Quanto ti chiama la Juve, devi sederti e ascoltare, l'interesse c'era…".