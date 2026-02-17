17 febbraio 2010, Øvrebø non vede il fuorigioco di Klose contro la Fiorentina

Il 17 febbraio del 2010, all'Allianz Arena di Monaco, il Bayern sfida la Fiorentina nell'andata degli ottavi di finale di Champions League 2009-10. È una partita ricordata più per la coda di polemiche che non per altro, sebbene la viola avesse giocato una gara grintosa e intensa, tanto da riuscire a reggere l'urto dei panzer bavaresi fino all'ultimo minuto, quello del giallo. Il rosso, invece, era stato comminato a Gobbi circa un quarto d'ora prima, lasciando la Fiorentina in nove.

Tiro dal limite di Robben che trova i guantoni di Frey pronti alla respinta. Sul rimbalzo il più veloce è Ivica Olic che, però, non tira in porta, servendo un assist per Miro Klose, appostato a pochi metri dalla linea ma in posizione di fuorigioco di un paio di metri. L'arbitro è il norvegese Tom Henning Øvrebø che, mal aiutato dai suoi assistenti, convalida una rete che ha dell'incredibile. Una scelta che determinò, di fatto, il doppio confronto: in un'epoca in cui il Var ha la possibilità di ravvisare senza difficoltà un fuorigioco, ecco che la decisione di Øvrebø sarebbe il miglior spot per ricordare cosa fosse il calcio prima.

"Sulla base del Dvd che abbiamo ricevuto, abbiamo visto che c'era un fuorigioco che avremmo dovuto vedere. Mi sono fidato del mio assistente, ma mi prendo la responsabilità della decisione finale: ci spiace non aver visto quella posizione di offside", le sue parole il giorno dopo.

BAYERN MONACO-FIORENTINA 2-1

Marcatori: 48’ rig. Robben (B), 50’ Kroldrup (F), 89’ Klose (B)

Bayern Monaco (4-2-3-1)

Butt; Lahm, Van Buyten (46' Contento), Demichelis, Badstuber; Van Bommel, Schweinsteiger; Ribéry, Robben, Müller (66' Olić); Gómez (66' Klose).

Allenatore: Louis van Gaal.

Fiorentina (4-3-3)

Frey; De Silvestri, Kroldrup, Natali, Gobbi; Montolivo, Bolatti, Marchionni (77' Jovetić), Vargas (90' Gilardino); Gilardino, Jovetić (75' Felipe).

Allenatore: Prandelli.