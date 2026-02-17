Polemiche anche intorno all'Inter U23. L'Ospitaletto denuncia: "Arbitraggio scandaloso"

Che in questi giorni l'Inter sia al centro di un caso mediatico è cosa nota, il Derby di Italia ha lasciato strascichi di non poco conto, ma adesso anche l'Inter U23 finisce sotto la lente di ingrandimento: e come per la prima squadra, per episodi arbitrali. Denunciati nel post gara dall'Ospitaletto, che in uno dei match conclusivi della 27ª giornata del campionato di Serie C - Girone A - ha pareggiato con i baby nerazzurri, chiudendo il match di ieri sera sul due a due.

Non le ha certo mandate a dire il Direttore Sportivo degli orange Paolo Musso, che senza mezzi termini ha attaccato l'operato del direttore di gara: "Una sconfitta contro l'Inter U23 sarebbe stata immeritata, penso che la squadra oggi (ieri, ndr) sia stata encomiabile ancora una volta e penso si sia a commentare un arbitraggio a dir poco scandaloso, che è stato rivolto tutta la partita ad avvantaggiare l'Inter con situazioni che sono palesi, chiari e limpide: questa cosa non va bene".

Un post gara, quindi, decisamente infuocato.