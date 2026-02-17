Serie C, gli arbitri della 28ª giornata per i tre gironi: Ravenna-Samb al sig. Di Francesco
Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 28ª giornata del campionato di Serie C 2025-26, seconda del girone di ritorno. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare dei tre gironi, che si disputeranno tra venerdì 20 e lunedì 23 febbraio 2026:
GIRONE A
Alcione-Pergolettese: Silvia Gasperotti di Rovereto (Raccanello-Arshad. IV Ufficiale: Pizzi. Operatore FVS: Schirinzi)
Arzignano Valchiampo-Ospitaletto: Enrico Eremitaggio di Ancona (Li Vigni-Allievi. IV Ufficiale: Poli. Operatore FVS: Pandolfo)
Lecco-AlbinoLeffe: Alfredo Iannello di Messina (D'Ettorre-Esposito. IV Ufficiale: Colaninno. Operatore FVS: Taverna)
Lumezzane-Dolomiti Bellunesi: Vittorio Emanuele Teghille di Collegno (Cocomero-Di Berardino. IV Ufficiale: Bozzetto. Operatore FVS: Cavalli)
Novara-Giana Erminio: Mario Picardi di Viareggio (Cirillo-Nappi. IV Ufficiale: Castellano. Operatore FVS: Brunetti)
Pro Vercelli-Trento: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia (Cassano-Turra. IV Ufficiale: Bortolussi. Operatore FVS: Fumagall)
Renate-Inter U23: Davide Galiffi di Alghero (Mambelli-Spizuoco. IV Ufficiale: Gauzolino. Operatore FVS: Nechita)
Triestina-Cittadella: Gianmarco Vailati di Crema (Ceci-Chimento. IV Ufficiale: Zago. Operatore FVS: Fanara)
Union Brescia-Pro Patria: Giuseppe Rispoli di Locri (Fenzi-Gatto. IV Ufficiale: Maccorin. Operatore FVS: Posteraro)
Virtus Verona-Vicenza: Domenico Mirabella di Napoli (Consonni-Marucci. IV Ufficiale: Gianquinto. Operatore FVS: Sadikaj
Mestre
GIRONE B
Campobasso-Juventus Next Gen: David Kovacevic di Arco Riva (Meraviglia-Signorelli. IV Ufficiale: Striamo. Operatore FVS: Gentile)
Carpi-Bra: Maksym Frasynyak di Gallarate (Bettani-Cufari. IV Ufficiale: Nigro. Operatore FVS: Spagnolo)
Gubbio-Arezzo: Domenico Leone di Barletta (Chiavaroli-Fumarulo. IV Ufficiale: Renzi. Operatore FVS: Gasparini)
Livorno-Pineto: Nicolò Dorillo di Torino (Boato-Callovi. IV Ufficiale: Di Loreto. Operatore FVS: Pelosi)
Pianese-Guidonia Montecelio: Andrea Palmieri di Brindisi (Ciannarella-Scipione. IV Ufficiale: Cerbasi. Operatore FVS: Starnini)
Pontedera-Ascoli: Francesco D'Eusanio di Faenza (Di Dio-Di Carlo. IV Ufficiale: Bianchi. Operatore FVS: Palermo)
Ravenna-Sambenedettese: Dario Di Francesco di Ostia Lido (Fedele-Ferraro. IV Ufficiale: Sacchi. Operatore FVS: Scardovi)
Ternana-Forlì: Andrea Mazzer di Conegliano (Galigani-Skura. IV Ufficiale: Gavini. Operatore FVS: Lauri)
Torres-Vis Pesaro: Michele Pasculli di Como (Cadirola-Romagnoli. IV Ufficiale: Diop. Operatore FVS: Pilleri)
GIRONE C
Atalanta U23-Cosenza: Gerardo Simone Caruso di Viterbo (Giordano-Testaì. IV Ufficiale: Rossini. Operatore FVS: Martone)
Audace Cerignola-Casarano: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro (Decorato-Veli. IV Ufficiale: Tropiano. Operatore FVS: De Chirico)
Casertana-Picerno: Mattia Drigo di Portogruaro (Della Mea-Gennuso. IV Ufficiale: Marotta. Operatore FVS: Robilotta)
Catania-Giugliano: Giorgio Di Cicco di Lanciano (Linari-Bracaccini. IV Ufficiale: Ramondino. Operatore FVS: Chillemi)
Crotone-Foggia: Francesco Burlando di Genova (Rinaldi-Leotta. IV Ufficiale: Manzo. Operatore FVS: Mazza)
Latina-Potenza: Roberto Lovison di Padova (Tomasi-Recupero. IV Ufficiale: Castellone. Operatore FVS: Andriambelo)
Salernitana-Monopoli: Alessandro Silvestri di Roma 1 (Brunozzi-D'Ascanio. IV Ufficiale: Ubaldi. Operatore FVS: Valcaccia)
Sorrento-Siracusa: Bruno Spina di Barletta (Singh-Cerrato. IV Ufficiale: Di Reda. Operatore FVS: La Regina)
Team Altamura-Benevento: Gabriele Restaldo di Ivrea (Nicosia-Peloso. IV Ufficiale: Recchia. Operatore FVS: Cantatore)
Trapani-Cavese: Matteo Dini di Città di Castello (Montanelli-Mallimaci. IV Ufficiale: Colelli. Operatore FVS: Citarda)
