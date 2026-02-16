Caso Bastoni: ora deve andare in Nazionale? Il parere degli ospiti

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:55Altre Notizie
TMWRadio Redazione

La simulazione che è valsa il secondo giallo a Kalulu in Inter-Juve ha scatenato numerose polemiche attorno ad Alessandro Bastoni. E c'è chi chiede che non sia convocato per le prossime sfide dell'Italia che valgono il Mondiale. Ecco cosa ne pensano gli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Il principio di lealtà sportiva nel calcio? Questo mondo è quello dove c'è meno. A me non ha meravigliato questo fatto, in passato è successo anche di peggio. Oggi cerchiamo ditracciare una linea, sul regolamento sul secondo giallo e il mancato intervento del VAR, secondo i regolamenti attuali. Per me La Penna non è stato aiutato, ma sostanzialmente ha fatto il suo. A velocità normale, con un movimento così naturale ha fischiato. Dobbiamo innalzare la pena del simulatore, affinchè il principio di lealtà sportiva emerga in maniera evidente. L'errore va corretto, assurgere al ruolo di giustiziere serve a poco. Per riprendere in mano il calcio serve correggere l'errore. Io difendo La Penna, perché ha sbagliato una volte e ha fatto un errore grave. A  velocità normale sfido chiunque a dire che non fosse fallo. I limiti del protocollo VAR hanno fregato La Penna. E poi basta con i similatori".

Marco Piccari: "Anche quando dice a Kalulu che lo ha preso per la maglia...ma cosa dici!? E chiede pure il cartellino. Con tutte queste telecamere, non puoi fare più una furbata. Non capisco i giocatori, fanno una figuraccia incredibile. Io al suo posto mi vergognerei. E' uno forte, ma fa qualcosa da vergognarsi. Dovrebbe chiedere scusa lui".

Massimo Bonanni: "Mi è dispiaciuto vedere la sua reazione. Non è la prima volta che ha un atteggiamento del genere, speriamo che gli possa servire per il futuro. Deve convocarlo Gattuso? Non lo so. personalmente mi piacerebbe che l'Italia fosse al gran completo. Il gesto antisportivo c'è, è stato bravo nel farlo perchè a velocità normale sembrava fallo".

Daniele Garbo: "Lui in Nazionale troverà Locatelli, che è un giocatore della Juve, dopo questo episodio. Cho va in Nazionale dovrebbe avere un comportamento sopra ogni sospetto, leale, ma è teoria pura. Credo che Gattuso lo convocherà, io personalmente non lo farei".

Massimo Orlando: "No, perché ha sbagliato, le regole possono pure cambiare in corsa. Serve colpire i giocatori in questi casi, ma da qui a dire di privarsi di un giocatore importante quando ti stai giocando il Mondiale no".

Antonio Paganin: "Ci sta l'adrenalina, credo che sia stato tolto da Chivu anche per questo motivo. Ha sbagliato, ci sta che l'adrenalina ti porti ad andare fuori dalle righe. Ci poteva stare che ammettesse di non essere stato toccato, servirebbe un segnale. Fuori la cultura è differente. Per cambiare, servirebbero delle pene esemplari".

Massimo Giletti: "Io non credo che lasciare a casa Bastoni e colpire la Nazionale dia un senso. Bastoni non dovrebbe giocare con l'Inter un paio di partite, se fossimo in un Paese normale. Una volta c'era la telecamera che inquadrava i comportamenti errati che erano sfuggiti all'arbitro. Dov'è? Era molto utile. Sanzionava i giocatori, come mai è stata tolta? Andrebbe ripristinata, forse starebbe tutti molto più attenti".

