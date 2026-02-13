Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così?

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:00
Il rinnovo fino al 2030 è una certezza e una garanzia per il Parma. Negli scorsi giorni, Mateo Pellegrino ha firmato il nuovo contratto con il club di Kyle Krause, mettendo una pietra importante sul futuro. Ma sarà realmente in gialloblù? O è la stessa storia di un rinnovo propedeutico all'addio milionario?

Proviamo a chiarire la situazione nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

Pellegrino e il nuovo contratto, la felicità dell'argentino
Mateo Pellegrino ha rinnovato il proprio contratto con il Parma. Dopo un solo anno dal suo sbarco in Italia, il centravanti argentino ha convinto praticamente tutti a suo di ottime prestazioni e gol buoni per la salvezza. Da qui gli inevitabili interessamenti nello scorso mercato di gennaio, dopo i primi sondaggi estivi, col Milan fra le squadre interessate. Niente da fare, almeno per il momento, col Parma che in queste ore gli ha fatto sottoscrivere un nuovo accordo che avrà validità giugno 2030. Nel video dell'annuncio della firma, il giocatore si è così espresso in merito al prolungamento: "Cari tifosi, sono molto contento di annunciare il mio rinnovo col Parma. Questo è un giorno bellissimo per me, sono qua da un anno e abbiamo vissuto momenti belli e meno belli. Voglio ringraziare tutti quelli che sono di fianco a me, compresi i miei compagni. Se sono qua è anche merito loro. Ora spero di raggiungere i nostri obiettivi".

