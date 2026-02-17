Allegri su Inter-Juve: "Inutile parlarne ancora. Queste situazioni ci sono sempre state"

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Como, parlando anche così di quello che è successo in Inter-Juventus: "Hanno già parlato in tanti, è inutile continuare a farlo perché non serve a niente, soprattutto a noi. Dobbiamo continuare a rimanere concentrati sul nostro obiettivo, non disperdere energie nervose e mentali perché domani giochiamo".

Allegri prosegue: "L'importante è gestire gli imprevisti, non facciamoci distogliere da queste situazioni che nel calcio ci sono sempre state, ci sono e ci saranno. Ci sono persone competenti che stanno cercando di migliorare la situazione VAR sull'oggettività, le cose soggettive sono opinabili. Contano i punti, mancano 3 mesi, serve fare un ulteriore passettino in avanti".

