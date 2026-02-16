TMW Radio Minelli: "Kalulu, secondo giallo frettoloso. Simulatori? Ci sono tutti gli strumenti..."

A parlare del caso Derby d'Italia a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex arbitro Daniele Minelli: "A mio avviso ci sono tutti gli strumenti per far smettere le simulazioni. Se l'arbitro comincia ad ammonire non solo all'interno dell'area ma in tutte le zone del campo...Da quando è stato inserito il VAR, è stata tolta la prova tv ma andrebbe rimessa per questi fatti oggettivi. Sul caso Bastoni-Kalulu, la decisione dell'arbitro è stata frettolosa e ha portato all'ammonizione per un non fallo e un'espulsione che ha condizionato il risultato della partita. Era il secondo giallo e serviva una decisione non frettolosa ma più ponderata. Ho sentito di minacce all'arbitro, e per questo dico che sono vicino a lui, sono cose inaccettabili.

Aumentare le sanzioni per i simulatori? Va cambiato il regolamento, ovviamente, intanto cominciamo a dare le ammonizioni...L'arbitraggio di La Penna? Non ha arbitrato male ma l'episodio rende l'arbitraggio non positivo. E' una partita macchiata da un errore troppo grosso, che ha inciso sul risultato della partita. E' sempre una situazione in velocità. Il modo della caduta di Bastoni poteva creare dei dubbi".