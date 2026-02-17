Osimhen: "Giuntoli mi voleva alla Juventus, ma sapevo che 'lui' non voleva lasciarmi"

Victor Osimhen, attaccante del Galatasaray, ha rilasciato una lunghissima intervista ai microfoni di gazzetta.it nel giorno in cui sfiderà la Juventus: "Per me sarà uno stimolo giocare contro un top club, non possiamo concederci delle distrazioni, ogni errore può costare carissimo".

Il centravanti ex Napoli poi torna su suo rapporto con Luciano Spalletti: "Non era vero che noi litigavamo… Io lo stimo tanto, ha lavorato giorno e notte per convincerci che potevamo vincere lo Scudetto, trionfando in un club che non ci riusciva da decenni. Era uno che pretendeva tanto, ma ti dava anche tantissimo. Quelli come lui fanno crescere prima l'uomo e poi il calciatore".

Infine torna sul suo possibile passaggio a Torino, sponda bianconera: "So che se non sono il numero uno, sono il numero due… Potrei essere in altri due top club di Serie A, Giuntoli mi chiamò per portarmi alla Juventus, parlai anche con un paio di persone della società, ma io sapevo che lui (De Laurentiis, ndr) non mi avrebbe lasciato partire. Quanto ti chiama la Juve, devi sederti e ascoltare, l'interesse c'era…".