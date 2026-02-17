Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, il giudice sportivo della 25ª giornata: quattro gli squalificati. Un turno a Stefanelli

Claudia Marrone
Oggi alle 12:02Serie B
Archiviata la 25ª giornata del campionato di Serie B, ecco le decisioni del giudice sportivo in merito a suddetto turno (CLICCA QUI per la versione integrale).
Di seguito la nota ufficiale:

SERIE BKT
Gare del 14-15 febbraio 2026 - Sesta giornata ritorno
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

SOCIETÀ
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. AVELLINO per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato una bottiglietta nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

CALCIATORI
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DOUMBIA Issa (Venezia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
GUARINO Gabriele (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
KOFLER Raphael (Südtirol): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
ZARO Giovanni (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ALLENATORI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CRISTALDI Gianluca (Modena): per avere, al 23° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente l'operato arbitrale.

DIRIGENTI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
STEFANELLI Stefano (Empoli): per avere, al 35° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.

