Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 25ª giornata: Alvini in vetta. Poi Stroppa
Venticinquesima giornata di Serie B che va in archivio con tante certezze sempre più consoliate. Tipo quella che vede le prime sei della graduatoria (Venezia, Frosinone, Monza, Palermo, Catanzaro e Modena) portare tutte a casa i tre punti, così come continua il trend positivo di Sudtirol e Sampdoria nella seconda parte della classifica. In coda sorride solo il Pescara che ritrova la vittoria grazie ad uno dei suoi 'cavalli di ritorno', Gaston Brugman.
Questa la classifica degli allenatori del campionato cadetto dopo la ventincinquesima giornata. Nel dettaglio il nome del tecnico, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
1. Alvini (Frosinone) 6.58 (25)
2. Stroppa (Venezia) 6.44 (25)
3. Abate (Juve Stabia) 6.36 (25)
4. Sottil (Modena) 6.34 (25)
5. Inzaghi (Palermo) 6.30 (25)
6. Castori (Südtirol) 6.24 (25)
7. Mignani (Cesena) 6.18 (25)
8. Aquilani (Catanzaro) 6.16 (25)
9. Bianco (Monza) 6.12 (25)
10. Chiappella (Virtus Entella) 6.12 (25)
11. Calabro (Carrarese) 6.06 (25)
12. Modesto (Mantova) 6.06 (9)
13. Andreoletti (Padova) 6.04 (25)
14. Gregucci (Sampdoria) 6.00 (17)
15. Rubinacci (Reggiana) 6.00 (2)
16. Gorgone (Pescara) 5.88 (13)
18. Biancolino (Avellino) 5.84 (25)
19. Dionisi (Empoli) 5.81 (18)
23. Donadoni (Spezia) 5.73 (13)
26. Longo (Bari) 5.50 (5)
Esonerati
Dionigi (Reggiana) 5.85 (23)
Possanzini (Mantova) 5.81 (16)
Caserta (Bari) 5.79 (12)
Pagliuca (Empoli) 5.79 (7)
D'Angelo (Spezia) 5.73 (11)
Vivarini (Pescara) 5.71 (12)
Donati (Sampdoria) 5.29 (7)
Vivarini (Bari) 5.19 (8)
