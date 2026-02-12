Podcast TMW Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus

Nel lungo editoriale di questa notte, abbiamo raccontato e svelato le nuove strategie della Juventus tramite la sua Next Gen (e il settore giovanile) per scoprire gli eredi che saranno dei vari Dean Huijsen, Kenan Yildiz, Matias Soulé e non soltanto. Tante strategie, diverse, ma un unico comune obiettivo per il club torinese.

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

Muharemovic del Sassuolo, quale futuro? Il punto

La prima pista porta alla Juventus, che lo prese nel 2021 quando aveva 18 anni e lo ha poi ceduto al Sassuolo a luglio per 3 milioni. Nell'accordo il club bianconero si è riservato il 50% sulla futura rivendita. Questo agevolerebbe un ritorno che avverrebbe a condizioni economiche sicuramente vantaggiose. Sul giocatore c'è anche l'Inter: nessuna trattativa in corso ma Muharemovic è comunque tenuto d'occhio da Beppe Marotta e Piero Ausilio e verranno fatte delle valutazioni a fine stagione. Attenzione all'Inghilterra, in particolar modo al Bournemouth. Dall'arrivo di Tiago Pinto, il club attinge molto alla Serie A e la filosofia del club è quella di investire sui giovani per venderli a prezzi maggiorati, basti pensare a Dean Huijsen, pescato dalla Juventus per 19.63 milioni e rivenduto al Real Madrid per 62.5 milioni.