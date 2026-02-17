Errore di La Penna in Inter-Juventus: possibile stop di una sola partita per l'arbitro

Fa ancora molto discutere l'arbitraggio di Federico La Penna nella partita di sabato sera tra Inter e Juventus, tanto che ci si interroga sulle possibili conseguenze alle quali si appresta ad andare incontro il direttore di gara che si è reso protagonista del cartellino rosso sventolato a Kalulu che ha scoperchiato il vaso della polemica.

Sul possibile stop che il designatore Gianluca Rocchi valuta per il suo arbitro La Penna torna anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport. E il quotidiano della Capitale dà un'interpretazione diversa rispetto a quanto stava emergendo nelle scorse ore, ovverosia la possibilità che a La Penna venga riservato un mese di stop dall'attività.

Secondo il Cor Sport, infatti, la 'pena' di Rocchi per La Penna dovrebbe essere semplicemente una partita fermo, come già previsto per tutti da prassi. Dopo però dovrebbe rientrare subito, magari ripartendo da un ruolo di VAR o quarto uomo.

Questo perché La Penna è un arbitro di riferimento nella CAN, scelto da Rocchi perché il suo rendimento di quest'anno era stato ottimale. La simulazione di Bastoni lo ha indotto a un errore, si legge, ma per i vertici arbitrali è stato importante il modo in cui ha diretto il secondo tempo, praticamente senza errori, pur avendo ricevuto l'attacco di Comolli e Chiellini al rientro negli spogliatoi.