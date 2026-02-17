Serie B, i migliori attaccanti dopo la 25ª giornata: Pohjanpalo primo inseguitore di Ghedjemis
Venticinquesima giornata di Serie B che va in archivio con tante certezze sempre più consoliate. Tipo quella che vede le prime sei della graduatoria (Venezia, Frosinone, Monza, Palermo, Catanzaro e Modena) portare tutte a casa i tre punti, così come continua il trend positivo di Sudtirol e Sampdoria nella seconda parte della classifica. In coda sorride solo il Pescara che ritrova la vittoria grazie ad uno dei suoi 'cavalli di ritorno', Gaston Brugman.
Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori attaccanti del campionato cadetto dopo la venticinquesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
Classifica Attaccanti
1. Ghedjemis (Frosinone) 6.62 (25)
2. Pohjanpalo (Palermo) 6.29 (24)
3. Ciervo (Cesena) 6.25 (24)
4. Kvernadze (Frosinone) 6.25 (22)
5. Gliozzi (Modena) 6.23 (24)
