Serie A Femminile, Roma frenata 2-2 dal Napoli. Il riepilogo della giornata
Mezzo passo falso per la Roma Femminile di Luca Rossettini, che al Tre Fontane non va oltre il 2-2 contro il Napoli al termine di una gara dai due volti.
Succede tutto nel primo tempo. Le giallorosse partono forte e trovano il doppio vantaggio grazie a Emilie Brennskag-Dorsin e a Manuela Giugliano, dando l’impressione di poter gestire la partita. Il Napoli, però, reagisce con carattere e trova il pari prima dell’intervallo con una doppietta di Marija Banusic, brava a sfruttare le occasioni concesse.
Nella ripresa la Roma spinge con continuità, crea diverse opportunità ma viene fermata due volte dai legni. Un doppio palo che fotografa una serata stregata e lascia tanto amaro in bocca. Di seguito il riepilogo della giornata
Roma (4-2-3-1): Baldi; Thøgersen, Heatley, Oladipo, Bergamaschi; Csiki, Greggi; Dragoni, Giugliano, Babajide; Brennskag-Dorsin. A disposizione: Lukasova, Soggiu, Veje, Antoine, Viens, Corelli, Pandini, Ventriglia, Galli, Piekarska. Allenatore Rossettini
Napoli Women (4-4-2): Beretta; Langella, Jusjong, Vergani, Kainulainen; Carcassi, Bellucci, Muth, Kozak; Banusic, Floe. A disposizione: Thisgaard, Hornschuch, Veletanlikc, Barker, Faurskov, Sciabica, Troan, D'Angelo, Musumeci. Allenatore Sassarini
SERIE A WOMEN, 14ª GIORNATA
Sabato 14 febbraio
Como Women-Sassuolo 2-0
41’ Chidiac, 61’ Nischler
Ternana Women-Genoa 3-1
10’ Bahr (G), 28’ e 83’ rig. Pirone (T), 60’ Massimino (T)
Milan-Fiorentina 0-1
18’ Janogy
Domenica 15 febbraio
Parma-Inter 2-3
40’ Ambrosi (P), 57’ rig. Wullaert (I), 59’ Polli (I), 85’ Leskinen (P), 90’+3’ Vilhjamsdottir (I)
Juventus-Lazio 0-0
Roma-Napoli Women 2-2
22' Brennskag-Dorsin (R), 26' Giugliano (R), 28', 38' Banusic (N)
Classifica - Roma 33, Inter 30, Juventus 27, Napoli 24, Lazio 23, Fiorentina 21, Milan 20, Como 20 , Sassuolo 12, Ternana 10, Parma 9 , Genoa
