Bastoni vuole mettere la parola fine a Inter-Juventus: oggi parlerà in conferenza stampa

Alessandro Bastoni si è allenato insieme all'Inter sul campo sintetico proprio ieri per la prima volta in stagione con l'obiettivo di preparare al meglio il playoff di andata di Champions contro il Bodo/Glimt. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, oggi, dopo 3 giorni dal match contro la Juventus, sarà lui a parlare in conferenza stampa per difendere la propria onorabilità e prendersi le sue responsabilità. La speranza del classe '99, costretto a bloccare i social insieme alla moglie per gli insulti e le minacce ricevuti, è quella di mettere la parola fine a questa vicenda.

La sua versione è quella del presidente Marotta, ovvero che ha sì sbagliato, ma è anche vero che errare è umano e che in questo momento le lezioni di morale che ha ricevuto lo hanno un po' rattristato perché non si sente certamente antisportivo come tanti lo hanno etichettato in questo periodo. È chiaro comunque come non rifarebbe mai quell'esultanza tanto discussa, almeno non con quella teatralità, che ha portato a molte polemiche.

Chissà che la novità non lo abbia un po' fatto sorridere, visto che i nerazzurri si sono allenati a Interello e non ad Appiano Gentile. I compagni lo hanno abbracciato con un trasporto particolare, soprattutto Lautaro Martinez, che è il leader del gruppo, ma anche Dimarco, Barella e Darmian. Ieri il faccia a faccia con Chivu, che lo ha trovato abbastanza sereno e gli ha ribadito il suo sostegno assoluto. Per questo domani tornerà dal primo minuto.