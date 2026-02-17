Dall'AlbinoLeffe al Norimberga di Klose. Zoma è tra le occasioni perse del calcio italiano

Un agosto decisamente caldo quello del 2025, non solo a livello di meteo, per Mohamed Alì Zoma, che quattro giorni dopo Ferragosto ha salutato l'AlbinoLeffe per approdare in Serie B tedesca, al Norimberga allenato da Miroslav Klose, che ha caldamente voluto il classe 2003, valorizzato proprio dalla formazione seriana, dove è approdato all'età di 13 anni, svolgendo tutta la trafila nel settore giovanile fino poi all'approdo in prima squadra nel 2021.

Uno score importante quello dell'attaccante nato a Merate, che ha salutato i blucelesti con all'attivo 121 presenze, 29 gol fatti e 21 assist confezionati ai compagni; numeri che sembrano però aver attirato solo l'estero, considerando il poco mercato che ha avuto in Italia. Cosa, questa, confermata dal Ds dell'AlbinoLeffe Antonio Obbedio in un'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com dopo la cessione del ragazzo: "Zoma aveva tantissimi estimatori in Europa, in Scozia, Belgio, Svizzera e appunto Germania, a dimostrazione di quanto sono bravi all'estero a lavorare con lo scouting. Non sono stati sondaggi, hanno subito affondato il colpo. Il mercato internazionale non è mai mancato, il dispiacere è stato vedere che in Italia pochissimi club si siano interessati concretamente. Tra tutti le maggiori attenzioni sono arrivate da Monza, ma il ragazzo era particolarmente attratto dall’esperienza all’estero e abbiamo lasciato che fosse lui a scegliere l’opzione migliore per il suo futuro".

Un'occasione però persa per il calcio nostrano, in un momento anche particolarmente delicato non solo per i club ma anche per la Nazionale. A Norimberga finora Zoma ha collezionato 20 presenze, condite da 8 reti e 2 assist, una media sicuramente importante per lui che è anche alla prima esperienza fuori da quella che poteva essere una comfort zone. Chissà che magari adesso non attiri anche qualche occhio del Bel Paese...