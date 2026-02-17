Live TMW
Fiorentina, Daniele Rugani si presenta come nuovo giocatore viola: tra poco la conferenza
TUTTO mercato WEB
In casa Fiorentina è il giorno di presentazione di Daniele Rugani, che alle ore 14.30 parlerà dal ‘Wind3 Media Center’ del Rocco B. Commisso Viola Park. Il difensore, finora mai sceso in campo a causa di un problema fisico, è arrivato negli ultimi giorni del mercato invernale dalla Juventus con la formula di un prestito oneroso con diritto di riscatto a 2,5 milioni che diventerà obbligo al raggiungimento della salvezza. Segui con noi la conferenza stampa live.
Comolli inibito (con multa) dopo Inter-Juve. Le motivazioni: "Cercava il contatto fisico con La Penna"
Editoriale di Raimondo De Magistris La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
