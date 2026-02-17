Giudice Sportivo, Juve stangata: inibiti Comolli e Chiellini. Nessun pronunciamento su Bastoni

Emesso il comunicato del Giudice Sportivo con le attese decisioni relative alla 25^ giornata di Serie A. Nessun pronunciamento su Alessandro Bastoni, che poteva essere oggetto di sanzioni per condotta antisportiva o veder rinviato il giudizio sul proprio comportamento in Inter-Juventus ad altri soggetti giudicanti.

Intanto però arriva una stangata per i dirigenti della Juventus. Inibito Damien Comolli fino al 31 marzo, con anche 15mila euro di ammenda, mentre 'solo' fino al 27 febbraio per Giorgio Chiellini. Nulla da segnalare invece per l'allenatore bianconero Luciano Spalletti, anche lui protagonista nelle polemiche dell'intervallo contro l'arbitro La Penna.

INIBIZIONE A TUTTO IL 31 MARZO 2026 E AMMENDA DI €15.000,00

COMOLLI Damien Jacques (Juventus): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo, evitato grazie all'intervento dell'allenatore della soc. Juventus e di altri tesserati e collaboratori, proferendo inoltre espressioni gravemente insultanti avverso il medesimo Direttore di gara e reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell'Arbitro.

INIBIZIONE A TUTTO IL 27 FEBBRAIO 2026

CHIELLINI Giorgio (Juventus): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato in modo concitato ed irriguardoso l'operato del Direttore di gara, reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell'Arbitro; per avere inoltre, nel medesimo contesto, rivolto critiche offensive indirizzate agli Ufficiali di gara; infrazione quest'ultima rilevata da un Assistente.