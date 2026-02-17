Serie B, la classifica assistman: Palumbo si avvicina alla vetta. Calò ancora 1°

Con il campionato di Serie B riprende anche la sfida fra i calciatori del torneo cadetto per le classifiche individuali. Quella per i marcatori, ma anche per quella degli assist.

Con la venticinquesima giornata di campionato in archivio, con dieci assist, troviamo Giacomo Calò del Frosinone, seguito a una sola lunghezza da Antonio Palumbo del Palermo. A quota sette, invece, c'è Yeboah del Venezia. Di seguito le prime posizione della classifica (dati Lega B):

Dieci assist - Giacomo Calò (Frosinone)

Nove assist - Antonio Palumbo (Palermo)

Sette assist - John Yeboah (Venezia)

Sei assist - Pietro Iemmello (Catanzaro), Salvatore Elia (Empoli), Fabio Maistro (Juve Stabia)

Cinque assist - Tommaso Berti (Cesena), Alessandro Capelli (Padova), Joel Pohjanpalo (Palermo)

Quattro assist - Dimitris Sounas (Avellino), Fabio Abiuso e Mattia Finotto (Carrarese), Simone Pontisso (Catanzaro), Cristian Shpendi (Cesena), Rares Ilie (Empoli), Giorgi Kvernadze e Massimo Zilli (Frosinone), Jonathan Varas (Padova), Gaetano Letizia (Pescara), Matteo Dagasso (Pescara-Venezia), Manuel Marras (Reggiana*), Kike Perez (Venezia), Bernat Guiu (Virtus Entella)

Tre assist - Raffaele Russo (Avellino), Lorenzo Maria Dickmann e Mehdi Dorval (Bari), Simone Zanon ed Emanuele Zuelli (Carrarese), Marco D'Alessandro (Catanzaro), Luca Magnino (Modena-Empoli), Matteo Cichella, Fares Ghedjemis, Ilias Koutsoupias e Ilario Monterisi (Frosinone), Niccolò Radaelli e Simone Trimboli (Mantova), Gregoire Defrel (Modena), Paulo Azzi e Patrick Ciurria (Monza), Niccolò Pierozzi (Palermo), Luca Valzania (Pescara), Massimo Bertagnoli (Reggiana), Massimo Coda e Simone Pafundi (Sampdoria), Daniele Casiraghi (Sudtirol), Issa Doumbia e Antoine Hainaut (Venezia), Tommaso Fumagalli (Virtus Entella-Reggiana), Nermin Karic (Virtus Entella)

* hanno lasciato la Serie B nel corso del mercato di gennaio