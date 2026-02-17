Siracusa, stipendi pagati. Mancano contributi e ritenute: arriverà una penalizzazione

Un momento decisamente delicato per il Siracusa, non solo per quel che riguarda il campo - con la squadra sempre e perennemente in lotta per la salvezza - ma anche per quel che riguarda l'extra campo. Come ormai noto, nella giornata ieri andava rispettata la scadenza federale circa le mensilità di novembre e dicembre 2025, con annessi contributi e IRPEF dello stesso bimestre, ma qualche problema sembra essere emerso: come si legge su sport.ntr24.tv, gli stipendi sarebbero stati pagati pagati, a differenza di contributi e ritenute.

Cosa implica tutto ciò? Il rischio esclusione dal campionato è scongiurato, ma a fine mese arriveranno probabilmente almeno sei punti di penalità, considerando che il club siciliano risulta recidivo a tardivi pagamenti (non sono stati saldati entro il 16 dicembre i pagamenti relativi alle mensilità precedenti).

Se emergeranno ulteriori dettagli, poi, si vedrà a breve, le notizie, come si legge sul prima citato sito sono arrivate dagli atleti: la società, per il momento, non si espone e il presidente Alessandro Ricci, cercato più volte dai giornalisti locali, si è reso irreperibile. Non resta quindi che attendere, anche se il cielo sopra Siracusa sembra riempirsi di nubi: la penalizzazione, rischia di essere una pietra tombale sull'annata. Quella che aveva segnato il ritorno in Serie C del club.