Giudice Sportivo, un turno a Kalulu e altri 9 giocatori. Due per Orban dell'Hellas Verona
Non soltanto le inibizioni pro tempore riservate ai dirigenti della Juventus, Comolli e Chiellini, dopo le intemperanze verso l'arbitro La Penna all'intervallo della contestatissima partita di sabato scorso sul campo dell'Inter, perché nel comunicato con le decisioni del Giudice Sportivo sulla 25^ giornata di Serie A si trova anche altro.
Squalificato per due giornate, dopo l'espulsione diretta rimediata contro il Parma, il centravanti Gift Orban dell'Hellas Verona. Con la seguente motivazione: "per avere, all'11° del primo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa al Direttore di gara".
Un turno invece per gli altri espulsi di giornata, tutti per doppia ammonizione. Naturalmente c'è Pierre Kalulu della Juventus, ma anche Alvaro Morata del Como e Adrien Rabiot del Milan. Un turno di squalifica per somma di gialli quindi anche a Barella e Calhanoglu (Inter), Akpa Akpro (Hellas Verona), Mandragora (Fiorentina), Circati (Parma) e Muharemovic (Sassuolo).
Squalifica di una giornata anche per Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina espulso durante la sfida sul campo del Como. Si legge: "per avere, al 25° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, in polemica con il comportamento dell'allenatore della squadra avversaria, contestato con veemenza l'operato arbitrale reiterando tale atteggiamento dopo la notifica del provvedimento di espulsione; infrazione rilevata da un Assistente".
Fuori un turno anche Gianpiero Pinzi, collaboratore di Di Francesco al Lecce: "per avere, al 46° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale". Motivazioni simili dietro alla squalifica dalla stessa durata per Massimiliano Gatto, membro dello staff del Como.
Infine, 10mila euro di multa per Igli Tare, DS del Milan, "per avere, al termine della gara, entrando sul terreno di giuoco, contestato in modo aggressivo l'operato arbitrale".
