Nessun gol all'Alvalade: una traversa a testa per Sporting e Arsenal, è 0-0 al 45'
Si è concluso senza reti il primo tempo dell'Alvalade tra Sporting e Arsenal, dopo un primo tempo molto equilibrato e nel quale non è successo molto. Una grossa occasione per parte, non abbastanza per sbloccare la gara.
Una traversa a testa, ma il risultato non si sblocca
Parte meglio lo Sporting, grazie ad una giocata sensazionale di Diomandé: il centrale taglia l'Arsenal in due con un lancio di esterno che pesca White distratto e Araújo prontissimo: l'esterno si presenta solo davanti a Raya ma spedisce sulla traversa quella che rimarrà l'unica vera occasione per i lusitani dei primi 45'. La squadra di Arteta pareggia i conti dei legni con la specialità di casa, il calcio piazzato: Madueke, cercatissimo dai compagni, disegna una traiettoria a girare insidiosissima che si stampa sulla traversa a Rui Silva battuto, complice l'affollamento in area di rigore.
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