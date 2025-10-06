Niente Svizzera per Sohm: il centrocampista della Fiorentina non andrà in Nazionale

Simon Sohm non partirà per gli impegni con la Svizzera, visto che ancora non si è ripreso dal problemino che lo ha tenuto fuori nelle ultime due partite della Fiorentina. Il centrocampista infatti ha una fascite plantare che non gli permette di esprimersi al massimo delle sue possibilità e questo ne sta condizionando anche il rendimento, non del tutto soddisfacente.

La Svizzera sarà impegnata contro Svezia e Slovenia in trasferta, rispettivamente il 10 e il 13 ottobre, sempre alle 20.45. Nel Gruppo B delle qualificazioni al Mondiale, gli elvetici sono a punteggio pieno dopo 2 partite. Le sue condizioni restano da monitorare per cercare di capire che cosa succederà dopo la sosta, quando i viola giocheranno in rapida successione contro il Milan a San Siro e il Rapid Vienna in Austria.

In stagione Sohm vanta 7 presenze, di cui 5 in Serie A e 2 nei preliminari di Conference League, per un totale di 339 minuti trascorsi sul terreno di gioco. Sono due i cartellini gialli che sono stati rimediati dal classe 2001 nato a Zurigo, che invece non è ancora riuscito segnare o a fornire assist. Una sua caratteristica sono sempre state le proverbiali accelerazioni palla al piede, che però non ha ancora mostrato a Firenze.