No Orsolini, no party. Con lui dalla panchina, il Bologna ha vinto una sola volta

No Orsolini, no party. No, non è il nuovo spot di una nota bevanda alcolica ma semplicemente una curiosità statistica legata ai successi del Bologna quando Riccardo Orsolini parte dalla panchina. In una sola occasione, con il Cagliari lo scorso 19 ottobre, la formazione di Italiano ha trovato il successo con il suo uomo di maggior qualità entrato a gara in corso.

Nelle altre tre occasioni sono arrivati due pareggi e una sconfitta: il ko nella prima giornata della fase campionato di Europa League, la sconfitta in casa dell'Aston Villa, il pareggio con il Torino dl 29 ottobre e il pari casalingo di questa sera con il Brann. Certo, contro i norvegesi il Bologna è stato costretto a giocare in 10 uomini per quasi tutta la partita e che nel finale il portiere del Brann ha compiuto almeno due miracoli ed avrebbe meritato sicuramente di più.

Orsolini è evidente che non può giocarle tutte, anche lui ha bisogno di rifiatare ed è giusto che Italiano faccia le sue scelte, ma è innegabile che i pericoli maggiori per le avversarie nascono dalle sue giocate.