Fantacalcio, 10^ giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Guida schematica e di facile lettura sulle nostre valutazioni della schierabilità di ogni squadra per la 10^ giornata al fantacalcio.
Legenda Indici di schierabilità:
A: Da mettere assolutamente.
B: Consigliati.
C: Schierabili in mancanza di grosse alternative.
D: Da schierare in caso di emergenza.
E: Sconsigliati
ATALANTA (Udinese-Atalanta)
A:
B: Krstovic, De Ketelaere, Lookman
C: Ahanor, Zappacosta, Hien, Ederson, Zalewski, Samardzic, Bellanova, Pasalic, Sulemana K, Carnesecchi
D: Musah, Brescianini, Bernasconi, Kossounou, Djmsiti, Scamacca
E: Sportiello
BOLOGNA (Bologna-Torino)
A: Orsolini
B: Skorupski, Cambiaghi, Castro
C: Ferguson, Zortea, Freuler, Heggem, Fabbian, Miranda, Vitik, Odgaard
D: Lykogiannis, Rowe, , Moro, Lucumi, Dominguez, Ravaglia, Bernardeschi, Dallinga, De Silvestri, Pobega, Casale,
E: Ilic, Sulemana I.
CAGLIARI: (Lazio-Cagliari)
A:
B:
C: Palestra, Caprile
D: Borrelli, Gaetano, Folorunsho, Esposito Se., Felici
E: Mazzitelli Pavoletti, Zè Pedro, Ciocci, Zappa, Rodriguez, Luvumbo, Adopo, Prati, Idrissi, Kilicsoy, Luperto, MIna, Liteta
COMO (Napoli-Como)
A: Paz
B:
C: Da Cunha, Douvikas
D: Valle, Baturina, Morata, Posch, Addai, Butez, Vojvoda, Kuhn, Diego Carlos, Ramon, Diao, Kempf, Caqueret, Perrone, Rodriguez
E: Goldaniga, Moreno, Van der Brempt, Smolcic
CREMONESE (Cremonese-Juventus)
A:
B: Bonazzoli
C: Vardy, Baschirotto, Vandeputte
D: Terracciano, Floriani, Silvestri, Sanabria, Payero, Barbieri, Zerbin, Vazquez
E: Bianchetti, Ceccherini, Folino, Audero, Faye, Sarmiento, Johnsen
FIORENTINA (Fiorentina-Lecce)
A:
B:
C: Kean, Gudmudsson
D: Piccoli, Fazzini, Nicolussi Caviglia, Ranieri, Mandragora, Dodo,De Gea, Dzeko, Ndour
E: Parisi, Sabiri, Fortini, Fagioli, Pablo Marì, Richardson, Kouadio, Pongracic, Sohm, Comuzzo
GENOA (Sassuolo-Genoa)
A:
B:
C: Malinovskyi
D: Frendrup, Colombo, Masini, Ellertsson, Carboni, Leali, Norton-Cuffy, Ekuban, Vitinha, Messias, Cornet, Martin, Vasquez
E: Sabelli, Vogliacco, Cuenca, Gronbaek, Ekhator, Ostigard, Thorsby, Venturino, Stanciu, Marcandalli
HELLAS VERONA (Hellas Verona-Inter)
A:
B:
C:
D: Montipo, Giovane, Orban, Belghali
E: Santiago, Ebosse, Niasse, Mosquera, Sarr, Bernede, Slotsager, Kastanos, Cham, Bradaric, Serdar, Gagliardini, Frese, Valentini
INTER (Hellas Verona- Inter)
A: Lautaro, Calhanoglu
B: Dumfries, Bonny, Dimarco, Bastoni, Sommer, Thuram
C: Esposito P., Carlos Augusto, Akanji, Barella, Sucic
D: Zielinski, Diouf, Luis Henrique, Acerbi, De Vrij, Frattesi, Bisseck
E:
JUVENTUS (Cremonese-Juventus)
A: Vlahovic
B: Di Gregorio, Thuram
C: Gatti, Kalulu, Cambiaso, Conceicao, Locatelli
D: Openda, David, Rugani, Kostic, Koopmeiners, Joao Mario, McKennie, Perin, Adzic, Zhegrova, Miretti
E:
LAZIO (Lazio-Cagliari)
A: Zaccagni
B: Isaksen, Dia
C: Gila, Provedel, Pedro, Romagnoli, Guendouzi, Basic
D: Marusic, Cataldi, Vecino, Belhayane, Lazzari, Patric, Noslin, Provstgaard, Mandas, Pellegrini Lu.
E:
LECCE (Fiorentina-Lecce)
A:
B:
C:
D: Gaspar, Gallo, Coulibaly, Tiago Gabriel, Camarda, Pierotti, Stulic, Tete Morente, Falcone, Sottil
E: Kouassi, Banda, Veiga, Rafia, Ndaba, Helgason, N'Dri, Berisha, Siebert, Sala, Ramadani, Maleh
MILAN (Milan-Roma)
A:
B:
C: Maignan, Saelemaekers, Modric, Leao
D: De Winter, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Ricci, Nkunku, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Fofana,
E: Chuckwueze, Athekame, Odogu, Balentien, Terracciano
NAPOLI (Napoli-Como)
A: Mc Tominay, Hojlund, Anguissa
B: Savic, Di Lorenzo, Spinazzola
C: Politano, Buongiorno, Neres
D: Gilmour, Olivera, Elmas, Juan Jesus, Noa Lang, Gutierrez, Rrahmani, Beukema, Lucca, Lobotka
E: Marianucci, Vergara, Ambrosino
PARMA (Parma-Bologna)
A:
B:
C: Pellegrino, Bernabè, Delprato
D: Suzuki, Cutrone, Lovik, Sorensen, Britschgi, Valenti, Ordonez
E: Circati, Troilo, Balogh, Djuric, Estevez, Benedyczak, Ndiaye, Hernani, Almqvist, Cremaschi
PISA (Torino-Pisa)
A:
B:
C:
D: Tramoni, Semper, Nzola, Akinsanmiro, Marin, Bonfanti, Calabresi, Caracciolo, Canestrelli
E: Scuffet, Piccinini, Moreo, Mbambi, Hojholt, Meister, Aebischer, Lorran, Leris, Vural, Angori, Denoon, Buffon
ROMA (Milan-Roma)
A:
B: Dybala, Soulè
C: Konè, Mancini, Cristante, Svilar
D: Rensch, Dovbyk, El Shaarawy, El Aynaoui, Tsimikas, Hermoso, Bailey, N'Dicka, Wesley, Celik, Pellegrini Lo
E: Ghilardi, Baldanzi, Vasquez, Ziolkowski, Arena, Pisilli
SASSUOLO (Sassuolo-Genoa)
A: Berardi
B: Laurientè, Pinamonti
C: Doig, Thorstvedt, Idzes
D: Fadera, Vranckx, Matic, Muric, Kone
E: Lipani, Turati, Candè, Coulibaly W., Volpato, Iannoni, Cheddira, Pierini, Moro, Skjellerrup, Odenthal, Walukiewicz
TORINO (Torino-Pisa)
A:
B: Simeone
C: Lazaro, Casadei, Adams, Vlasic, Paleari
D: Ngonge, Asllani, Coco, Gineitis, Biraghi, Maripan, Ilic
E: Pedersen, Dembelè, Tameze, Ilkhan , Ismajli, Masina, Nije, Zapata, Israel
UDINESE (Udinese-Atalanta)
A:
B:
C: Atta, Zaniolo, Solet
D: Piotrowski, Bertola, Zemura, Kamara, Zanoli, Ekklenkamp, Ehizibue, Lovric, Kabasele, Bayo, Buksa, Okoye, Karlstrom, Bravo
E: Goglichidze, Rui Modesto, Palma, Gueye, Zarraga, Miller, Sava
