Bologna, Orsolini e la classifica cannonieri: "Io metto le mani avanti, non sono un attaccante!"

© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Bonan
Oggi alle 16:00Serie A
Tommaso Bonan

Riccardo Orsolini è il protagonista della lunga intervista a Dazn, nella quale l'esterno del Bologna risponde alle domande dell'ex centrocampista Hernanes (un talento di Dazn, appunto): "Se siamo davanti al miglior Orso di sempre? Sicuramente siamo davanti all’Orso più maturo - sottolinea il calciatore, attualmente in testa alla classifica marcatori con 5 reti -. Non parlo dei gol, parlo di personalità e di giocate giuste. Sono arrivato a un’età in cui è il momento di capire certe cose, per fare un ulteriore step. Io un top player? No no no, mai! Non voglio che il mio cervello pensi: “Sono un top player, adesso mi siedo, faccio quello che voglio”. Devo sempre averla, la fame di arrivare: non voglio sentirmici, un top player”

Oltre a parlare del rapporto positivo col Bologna (qui le dichiarazioni integrali), Orsolini si sofferma anche sulla classifica marcatori che in questo momento lo vede in testa con cinque reti segnate: "Se voglio veramente diventare capocannoniere? Va beh, sarebbe un sogno, ma realisticamente… l’ultimo mancino a essere capocannoniere in A è stato Vieri nel 2003? Io metto le mani avanti, non sono un attaccante, non sono una punta! Mi state dando una grande responsabilità, devo difendere la categoria dei mancini. Da quanto non la vince un attaccante del Bologna? 50 anni? Ho capito ma… a piccoli passi dai!”

Sulla Nazionale: “Sto cercando di portare l’Orsolini del Bologna anche in Nazionale. Mister Gattuso mi sta dando molta fiducia, e infatti lo ringrazio. Ma in questo momento, più che di Orsolini in Nazionale, esiste solo un obiettivo: abbiamo solo quello in testa e non si parla d’altro! Io in Nazionale giocherei anche in porta, per raggiungere quell’obiettivo. Ma adesso la Nazionale viene prima di Orsolini, non il contrario”

Editoriale di Fabrizio Biasin
