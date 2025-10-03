Juric: "Bernasconi ha grande talento. Ederson e Lookman dal 1'? Dipenderà dalle loro condizioni"

Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Como, ha parlato così della possibilità che Ederson e Lookman possano giocare titolari: "Dipenderà molto dalle loro condizioni. Contro il Brugge hanno giocato, e la strada è sicuramente quella giusta per poter ritrovare la miglior forma. Domani possono partire dall'inizio così come subentrare nella ripresa".

Cosa pensa di Bernasconi?

"È un ragazzo che fin dall'inizio si è sempre impegnato ed è cresciuto molto. È giovane e può migliorare, ma la strada è quella giusta: ha grande talento e intensità".

Soluzione difesa a 4?

"Si può essere una soluzione. Staremo a vedere: vediamo oggi e poi decideremo".

Quante soddisfazioni ha portato la sua Atalanta martedì considerando il 2-1 in rimonta?

"Mi è piaciuta molto la concentrazione della squadra. L'Atalanta ha dimostrato di saper reagire dimostrandosi compatta facendo un secondo tempo di alti livelli, e sono contento della voglia che ha trasmesso la squadra. Dobbiamo continuare così".

Che soluzioni ci saranno a centrocampo vista l'assenza di De Roon causa squalifica?

"Lì siamo abbastanza coperti. Sappiamo l'importanza di Marten, ma l'Atalanta ha dei centrocampisti che sicuramente possono dare una grande mano".

