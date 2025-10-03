TMW La Russa: "A San Siro potrebbe giocare... l'Alcione. Juventus-Milan? Tifo per l'1-1"

Il presidente del Senato Ignazio La Russa, tra i tanti temi trattati nell'intervista rilasciata a margine di un evento ai media presenti, tra cui TMW, ha parlato pure della sua idea per il futuro di San Siro: "In tutto il mondo ci sono stadi attaccati anche a 50 metri l'uno dall'altro. L'Everton non ha abbattuto il suo stadio, ma lo ha destinato al calcio femminile e ne ha costruito uno nuovo. In Argentina ci sono a 50 metri, in Inghilterra… Ma ci sono le foto, andate su internet e scoprite quanti stadi sono uno vicino all'altro. Ormai lo stadio nuovo è stato autorizzato ed era anche la mia ambizioni e il mio desiderio. È giusto che Inter e Milan abbiano uno stadio moderno. La mia contrarietà sta nella necessità di abbattere San Siro, anzi. L'ho detto e lo ripeto, quando si parla di Milano nel mondo si parla della Scala e della Scala del Calcio, sono due monumenti che non sono inutilizzato: alla Scala ci facciamo le opera e San Siro di utilizzo ne potrebbe avere tantissimi, risparmiando gli 80 milioni circa che saranno necessari per demolirli, senza contare il danno ambientale che ne deriverà. Ma ci sarà tempo perché sapete quello che avverrà? Si costruirà il nuovo stadio, le società hanno il diritto di edificare, ci mettono i soldi e non è che lo possono fare per beneficienza…".

Che utilizzo le piacerebbe per San Siro?

"Innanzitutto ci sono altre squadre a Milano che giocano a calcio, l'Alcione, il calcio femminile, l'Under 23 dell'Inter, che va a giocare a Monza, il Milan Futuro va a giocare a Solbiate… Poi ci sono i concerti e con un minimo di ristrutturazione non così imponente addirittura potrebbe essere utilizzato anche tutto l'anno".

Juve-Milan per chi tifa?

"1-1".

