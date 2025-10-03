Under 21, Baldini convoca 25 giocatori: novità Fortini, Faticanti, Dellavalle e Cisse
Sono 25 i convocati del ct Silvio Baldini per le prossime gare contro Svezia e Armenia. Quattro le novità nell’elenco rispetto a un mese fa: i difensori della Fiorentina e del Modena Nicolò Fortini e Alessandro Dellavalle e i centrocampisti della Juventus Next Gen e del Catanzaro, Giacomo Faticanti e Alphadjo Cisse. Dopo il forfait di settembre, a seguito del colpo alla testa subito in Lecce-Milan, torna in gruppo Franceso Camarda.
Da considerare che Moruzzi (espulso in Macedonia del Nord) dovrà scontare un turno di squalifica e sarà quindi disponibile solo per il match con l’Armenia. L’Under 21 si radunerà domenica sera a Bagno di Romagna (presso l’Hotel Miramonti, con annesso campo di allenamento) e si trasferirà poi a Cervia la sera prima della gara di Cesena. Il giorno dopo il match con la Svezia, poi, gli Azzurrini si sposteranno a Cremona (Cremona Palace Hotel, allenamento al centro sportivo ‘Arvedi’).
Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Diego Mascardi (Spezia), Edoardo Motta (Reggiana);
Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Alessandro Dellavalle (Modena), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Riyad Idrissi (Cagliari), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Luca Marianucci (Napoli), Brando Moruzzi (Empoli), Marco Palestra (Cagliari);
Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Alphadjo Cisse (Catanzaro), Matteo Dagasso (Pescara), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);
Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Genoa), Luca Koleosho (Espanyol), Simone Pafundi (Sampdoria).
