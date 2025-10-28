Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Rocchi parla anche di Parma-Como: "Il fallo di Da Cunha su Keita è da calcio di rigore"

Tommaso Bonan
Oggi alle 17:30Serie A
Tommaso Bonan

Gli episodi di Napoli-Inter, quelli di Fiorentina-Bologna, di Lazio-Juventus, ma non soltanto. Durante Open VAR, in merito alle decisioni arbitrali dell'ultimo turno di campionato, il designatore Gianluca Rocchi ha parlato anche di un altro caso riguardante Parma-Como, terminata col risultato di 0-0

In particolare, Rocchi si sofferma sulla punizione assegnata al Parma, col fallo di Da Cunha su Keita avvenuto sulla linea dell'area: "Per noi questo è calcio di rigore. Il fallo arriva sulla linea, che fa parte dell'area di rigore. In questo caso non serviva neanche on field review, bastava comunicarlo all'arbitro".

Fermare l'arbitro scelta corretta o si rischia di abbatterli? Rocchi ha risposto anche a questa domanda di carattere generale: "Ci sono errori ed errori chiaramente. Noi non abbiamo intenzione di fermare nessuno, ma se l'errore è logico lo capiamo, tutti siamo stati in campo. Ma ci sono errori che non hanno logica e su quelli io mi arrabbio tanto, perché vai fuori da quelle che sono le richieste mie. Se fai questo tipo di errori diventi un problema per la partita, noi dobbiamo pensare la risultato più che a noi stessi. In quel caso mi arrabbio e posso anche fermare qualcuno".

