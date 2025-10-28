Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'agente di Icardi: "Aspettiamo proposte dal Gala fino a dicembre, poi si riterrà libero"

Dimitri Conti
Oggi alle 17:38Serie A
Dimitri Conti

Mauro Icardi in questi giorni è stato avvistato nei pressi di Milano, anche se non per il calciomercato. Almeno, non ancora, visto che in realtà il centravanti argentino del Galatasaray ed ex Inter era impegnato in una serie di terapie mediche nella vicina Crema, portate avanti dal fisioterapista Juan Carlos Ghezzi. Il mercato però sarà comunque un tema in arrivo nel mondo di Icardi, visto il contratto in scadenza al 30 giugno del 2026 con il Galatasaray.

A tal proposito è stato intervistato da Sky Sport il suo agente Letterio Pino: "Aspetteremo fino a dicembre, poi ci riterremo liberi di fare altre scelte. Nessuno della società per il momento si è fatto sentire. Il capitano del Galatasaray non può attendere fine stagione per sapere le intenzioni del club. Lo dico col massimo rispetto e sottolineando che comunque la priorità per noi rimane il Galatasaray".

Aggiunge poi ancora qualche ulteriore dichiarazione, l'agente di Icardi: "Non c'è nulla di irrispettoso in questo, ribadisco che il capitano del Galatasaray non può essere in scadenza. Ho ricevuto già offerte importanti sia in Europa che fuori, i tifosi sanno quanto Mauro ami il Galatasaray ma ci sono scelte anche di vita privata in mezzo. Mauro ha contribuito a riportare il club a livelli altissimi, è sceso in campo anche quando le sue condizioni fisiche non erano al meglio. Quella tra lui e il Gala è una storia speciale, anche per questo merita rispetto".

