Massimo Orlando: "Inter, sfrutta Pio Esposito. Juve, Tudor deve cambiare qualcosa"

TUTTO mercato WEB
Oggi alle 15:59
TMWRadio Redazione
A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex calciatore Massimo Orlando.

Come vede l'U21 di Baldini?
"Hanno giocato veramente bene, abbiamo un bella squadra. Ho visto Palestra, che mi ha impressionato. E' una squadra che gioca bene. Baldini ha questa grande opportunità e la sta sfruttando. Ha creato un bel gruppo".

Chi vede in attacco per l'Inter contro la Roma?
"Ok Bonny che si è allenato tutta la settimana, ma io sfrutterei il momento di Pio Esposito. E' un giocatore forte, un ragazzo con la testa a posto. Questi momenti di un giocatore li sfrutterei. Quest'anno l'Inter ha dei sostituti di livello in attacco se manca qualcuno".

Camarda più forte?
"E' forte anche lui, veramente".

Ha fatto bene a tenere Pio Esposito l'Inter e rifiutare Hojlund?
"Hai Thuram e Lautaro, poi hai questo ragazzo che potenzialmente può diventare un campione. Io me lo sarei tenuto stretto e ha fatto bene l'Inter a fare così".

Juventus, Bremer di nuovo ko. Ma si potrà vedere Yildiz dietro a due centravanti?
"Bremer come me? Gli auguro di no, ma mi sembra la mia stessa storia. Rientro, tutto bene, poi ho ricominciato col menisco e altri problemini. Spero sia solo una ricaduta. Sull'altra domanda dico: per me dovrebbe giocare come faceva Zidane, che va dove vuole. Ha la fisicità per farlo. Stare troppo largo ti dà lo spunto, ma dovrebbe avere un ruolo da tuttocampista. In questa Juve però è difficile vederlo dietro a due attaccanti. Per via del centrocampo debole, che ha lacune. O cambia qualcosa Tudor, o sennò non la vedo bene ora la Juventus".

Editoriale di Enzo Bucchioni
