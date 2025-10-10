TMW Radio Massimo Orlando: "Maignan? Se andrà via, il Milan non si strapperà i capelli"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Juventus, Platini ha detto no a un ruolo da dirigente:

"Non c'entra più nulla, soprattutto col calcio di ora. Viene fuori da una situazione da dove ne è uscito pulito, ma quanto ha sofferto? Non so quanto voglia rimettersi in discussione a 70 anni. Immagino che voglia godersi la pensione e fa bene. Tutte le chance di rimettere in campo persone valide con la juventinità, il club ne ha avute ma le ha perse tutte. E sono anni che non vince e non convince. E i tifosi sono stanchi".

E ora per la Juve arriva il Como:

"Questa Juventus fa fatica in tutti i campi, figuriamoci a Como. A Como manca poi uno come Diao, che fa la differenza. Infatti ha dei problemi negli ultimi 20 metri rispetto allo scorso anno. Se uscirà dal prossimo trittico con risultati positivi, vuol dire che la squadra, con le sue pecche, ha carattere e potenzialità".

Maignan "tentato" dalla Juve. Ma farebbe bene il Milan a rinnovare?

"Grande portiere, nell'anno dello Scudetto è stato super, lo scorso anno ha negato i quarti di finale di Champions al Milan. Di errori ne ha fatti tanti, ma riconosco che è un grande portiere. Se Allegri lo ritiene all'altezza e accetta la proposta della società, rimane. Se se ne va, il Milan non si strapperà i capelli".

Italia, si torna in campo contro l'Estonia:

"Vengono convocati Nicolussi Caviglia e Piccoli: una partita giocata da titolare nella Fiorentina da entrambi e poi convocati, vi sembra normale? Faccio una proposta: perché non mettere le 12 squadre più importanti direttamente al Mondiale, senza passare per i gironi che rompono solo le scatole?".