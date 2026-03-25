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Pacchioni: "Juve, Spalletti è l’uomo giusto. Cambiare significherebbe riazzerare"

Pacchioni: "Juve, Spalletti è l’uomo giusto. Cambiare significherebbe riazzerare"TUTTO mercato WEB
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Il giornalista Paolo Pacchioni è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà. Di seguito le sue dichiarazioni:

La Juventus è tornata a ragionare sul rinnovo di Vlahovic. Scelta giusta?
"Parto dicendo che Spalletti è un allenatore che garantisce progettualità. È chiaro che ora l'obiettivo sia quello di qualificarsi in Champions League, ma il tecnico certaldino ha comunque avuto un approccio positivo nel mondo bianconero e quindi sarebbe giusto proseguire con lui anche qualora non dovesse arrivare il quarto posto. Su Vlahovic invece dico che è la sconfessione dei progetti di inizio stagione. Si era deciso di cambiare con David e Openda, mentre nel pareggio contro il Sassuolo nel momento del bisogno non è entrato nessuno di questi due, ma bensì Milik e proprio Vlahovic".

Alcuni tifosi però preferirebbero per dire un ritorno di Conte.
"Capisco che Conte abbia lasciato un ricordo indelebile, ma anche per il suo carattere è uno che difficilmente può tornare in un posto in cui è già stato. La sintesi dell'operato di Spalletti è che non ha fatto miracoli, ma ha preso la squadra in una situazione complicata; è risucito a migliorare un po' nella condizione ma non troppo nei risultati. Il punto però è che se c'è un allenatore con cui si può improntare un progetto come si deve sin dall'inizio della stagione è proprio Spalletti. Cambiare nuovamente significherebbe riazzaerare quanto fatto negli ultimi mesi".

Considerando il calo recente dell'Inter, quale fra Milan e Napoli può avere più rimpianti in questa stagione?
"Il Napoli è la squadra che può avere più rimpianti perché era quella che poteva fare di più, anche se gli infortuni hanno inciso. Il Milan invece credo che abbia i punti che ha meritato di avere, forse anche qualcosa in più. Quante volte i rossoneri hanno rischiato di perdere e non hanno perso o hanno vinto senza meritare di vincere? Non può sempre andar bene. I pareggi con le piccole del resto non sono arrivati dopo prestazioni di alto livello, ma anzi sono arrivati segnando solo nel finale. Paradossalmente quella che può avere più rimpianti di tutti è l'Inter, che ora rischia di farsi venire un po' di braccino. L'avversario peggiore ora può essere rappresentato solo dai fantasmi del passato, tanto che contro la Fiorentina, anche sullo 0-1, già in molti si aspettavano che potesse arrivare il pareggio".

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