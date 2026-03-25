Lega Pro, al Corriere della Sera la cerimonia per la 12ª edizione del 'Premio Stracca'

Si è celebrata all’interno della Sala Albertini del Corriere della Sera, in via Solferino 28 a Milano, la cerimonia per l’assegnazione del premio intitolato a Roberto Stracca, giornalista della redazione Sport del Corriere della Sera scomparso a soli 40 anni nel 2010. All’evento hanno preso parte importanti ospiti del panorama sportivo italiano: l’ex calciatore Christian Vieri, che in Coppa Italia Serie C con la maglia del Prato fece il suo esordio tra i professionisti, e Paolo Condò, firma del Corriere della Sera e opinionista di Sky Sport.

Giunto alla sua dodicesima edizione, al concorso hanno partecipato i 30 giovani della Scuola di giornalismo Walter Tobagi, che si sono cimentati su cinque tracce sportive, due delle quali dedicate alla Serie C. Ad emergere sono stati tre praticanti, tutti vincitori ex aequo, che si sono aggiudicati il Premio Stracca: Francesca Fulghesu, con un elaborato sul valore delle Olimpiadi; Francesca Menna, che ha svolto la traccia sul fenomeno Sinner; e Andrea Pauri, autore di uno scritto su Milano-Cortina. Il Premio Serie C è andato a Giovanni Santarelli, che ha analizzato il valore sociale del calcio in chiave storica sviluppando la traccia “1946-2026: L’importanza del calcio, in ottanta anni della Repubblica italiana”.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti il vicedirettore del Corriere della Sera e direttore della scuola di giornalismo Walter Tobagi Venanzio Postiglione, il caporedattore dello Sport di Corriere della Sera Daniele Dallera, il Presidente della Serie C Matteo Marani e, in collegamento, la mamma di Roberto, Maria Pia Stracca.