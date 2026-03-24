TMW Radio Piantanida: "La Juve deve migliorare. La verità è che non è mai stata rifondata"

Il giornalista Franco Piantanida ha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante il proprio intervento a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Che bilanci si possono trarre in questa sosta per le squadre di alta classifica che vogliono programmare?

"La verità è che ad ora non può programmare nessuno. Il paradosso di questa pausa, a differenza dell'ultima, è che tra le squadre d'alta classifica l'allenatore più sicuro di continuare è proprio Conte, che invece a Novembre sembrava fuori. Anche le altre società dovrebbero blindare i rispettivi allenatori, ma sono troppo appese e all'obiettivo. Le idee chiare del resto in Italia non ce l'ha nessuno e di conseguenza molte squadre finiranno per complicarsi la vita".

Fra Roma e Juventus quale delle due deve migliorare di più?

"La Juventus. Per i bianconeri questo è il sesto anno consecutivo senza scudetto e ormai si parla solo di qualificazione in Champions League. La Juventus non è mai stata rifondata, al massimo è stata rappezzata. La Roma invece l'anno scorso è arrivata vicina al quarto posto e quest'anno è in lotta. I giallorossi insomma sono da sistemare, mentre i bianconeri sono da rivoluzionare. Basti pensare che in casa Juve per cinque anni ci si è chiesto se sia un regista o una mezzala".

Che spiegazione ti sei dato riguardo l'involuzione dell'Inter?

"È un insieme di mille cose. La squadra non sta bene né fisicamente né mentalmente, oltre al subire un po' la pressione della classifica. In più Lautaro è stato a lungo assente, mentre Thuram è come se non ci fosse mai stato. Ora il dubbio è capire se Chivu, che deve imparare a gestire queste situazioni, potrà uscirne o se si possa aprire un baratro".