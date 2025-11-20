TMW Radio
Paganini: "Playoff Mondiale, sarà determinate come arriverà l'Italia a marzo"
TUTTO mercato WEB
Ascolta il podcast
TMW Radio / Maracanã
00:00
/
00:00
Il giornalista Paolo Paganin è stato ospite di TMW Radio, nel pomeriggio di Maracanà.
Che si aspetta dai play-off dell'Italia?
"Sarà determinate come arriverà l'Italia a marzo, perché l'Irlanda del Nord è una squadra che corre. Sarà fondamentale la condizione atletica, anche perché pure le stesse Galles e Bosnia-Erzegovina sono squadre che corrono".
Servirebbe modificare il calendario per permettere alla Nazionale di fare un mini-ritiro?
"Sì, ci starebbe. L'Italia deve arrivare a quegli appuntamenti con una sorta di ritiro. Il discorso è che c'è una guerra tra club e Federazione. O c'è un'unità d'intenti e si capisce che l'accesso al Mondiale non può essere fallito, altrimenti diventa un grande problema".
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Chiellini predica la calma per il rinnovo di Yildiz. Ma il turco merita davvero un riconoscimento? In casa Milan il protagonista delle riflessioni è Leao: il prolungamento non è necessario. Juve e rossoneri prendano esempio dal caso Kvara-ADL
Le più lette
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
L'Italia è ancora temuta? Gli azzurri visti dai 4 possibili Paesi rivali: alle 13 il sorteggio playoff
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Inter Women fuori dall'Europa Cup. Piovani: "Al lavoro per divenire più competitive anche in Europa"