TMW Radio Paganini: "Playoff Mondiale, sarà determinate come arriverà l'Italia a marzo"

Il giornalista Paolo Paganin è stato ospite di TMW Radio, nel pomeriggio di Maracanà.

Che si aspetta dai play-off dell'Italia?

"Sarà determinate come arriverà l'Italia a marzo, perché l'Irlanda del Nord è una squadra che corre. Sarà fondamentale la condizione atletica, anche perché pure le stesse Galles e Bosnia-Erzegovina sono squadre che corrono".

Servirebbe modificare il calendario per permettere alla Nazionale di fare un mini-ritiro?

"Sì, ci starebbe. L'Italia deve arrivare a quegli appuntamenti con una sorta di ritiro. Il discorso è che c'è una guerra tra club e Federazione. O c'è un'unità d'intenti e si capisce che l'accesso al Mondiale non può essere fallito, altrimenti diventa un grande problema".