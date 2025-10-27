Parma, Cuesta: "Io voglio imparare da tutti e Gasperini è un grande riferimento"

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma di Gasperini: "Quando affrontiamo una partita, non la affrontiamo pensando a come minimizzare le difficoltà degli avversari. Noi sappiamo chi siamo e pensiamo a come affrontare la gara al meglio in base a chi siamo. Sono squadre diverse e noi proveremo a trovare gli spazi giusti".

Un po' complicato presentare Roma-Parma così vicini alla passata sfida.

"La Roma è una squadra fortissima, solida e con le idee chiare. Il suo allenatore è un riferimento per quello che ha fatto e ciò che ha ispirato, anche a livello di gioco. Una partita difficile, che affronteremo con la massima umiltà, volontà di fare bene e fiducia".

Un allenatore esperto con un emergente.

"Io voglio imparare da tutti e lui è senza dubbio un grande riferimento. Ha ispirato tanto questo campionato e tanti allenatori. Soprattutto la velocità con cui riesce a trasformare le sue squadre. Andiamo con tanta volontà di giocare la partita e giocare bene".

Come sta la squadra? La parola turnover?

"Noi proveremo sempre a scegliere i giocatori più pronti. Sappiamo che le partite durano più di novanta minuti. Dobbiamo essere tutti pronti per creare un impatto positivo. Adesso c'è un mix tra accelerare un processo di recupero e preparare la partita nel miglior modo".