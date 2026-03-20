Parma, Cuesta su Frigan: "Non c'è ancora un obiettivo ma un percorso personalizzato"

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha parlato di Frigan: "Non c'è ancora un obiettivo ma un percorso personalizzato - ha sottolineato il mister gialloblù -. Da come procederà ci potremo mettere degli obiettivi. Adesso la priorità è vedere i suoi progressi giorno dopo giorno".

Suzuki e Circati si stanno approcciando al Mondiale?

"Immagino che tutti i giocatori hanno delle ambizioni personali, dei desideri e degli obiettivi. Ma per avere qualcosa che non dipende da te hai solo una strada: prima essere il più bravo possibile e poi fare le cose giuste in campo per raggiungere il tuo obiettivo. Quello che fa la differenza è il lavoro quotidiano: devi essere ogni giorno migliore e allenarti bene, essendo un professionista. Quello che riesci ad avere nella vita non sempre dipende da te, ma tu devi andare a casa sapendo di aver dato tutto. Secondo me tutti i componenti della nostra rosa possono pensare di aver dato tutto, ma allo stesso modo vogliono sempre di più e per quello è importante il lavoro quotidiano".

Leggi la conferenza stampa di Carlos Cuesta