Giampaolo farà 11. Sfida inedita con Cuesta. Ma contro il Parma…

La Cremonese sarà l’undicesima squadra allenata da Marco Giampoalo in Serie A. Prima del club grigiorosso, infatti, ci sono state Ascoli, Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Empoli, Sampdoria, Milan, Torino, Lecce. Con i blucerchiati diretti in due distinti periodi. Complessivamente conta 383 panchine e un bilancio di 107 vittorie, 104 pareggi, 172 sconfitte (per 211 gare a punti).

Nel corso di queste, quasi, 400 panchine ha incrociato il Parma per 12 volte. La contabilità di questi faccia a faccia racconta di 5 successi, 4 segni X, 3 sconfitte. Soprattutto, Giampaolo ha aperta una striscia OK lunga 4 match (3V – 1X) e negli ultimi 3 impegni le sue squadre hanno sempre messo a segno una tripletta (Samp 2018-2019; Torino 2020-2021; Lecce 2024-2025). Il più recente KO è piuttosto datato: 2011-2012, 0-2 incassato col Cesena.

Per il collega Carlos Cuesta, invece, di confronti in campionato con i Violini c’è soltanto quello del girone d’andata, quando al quarto turno, sul prato dello Zini, terminò con un pareggio ad occhiali, vale a scrivere col punteggio di 0-0.

Ovviamente quello che aprirà il sabato calcistico, l’ultimo prima della sosta per gli impegni della Nazionale verso i Mondiali 2026, sarà un testa a testa inedito a livello di panchine.

Appuntamento alle ore 17 circa per sapere chi avrà avuto la meglio…

TUTTI I PRECEDENTI FRA CUESTA E LA CREMONESE IN CAMPIONATO

0 vittorie Cuesta

1 pareggio

0 vittorie Cremonese

0 gol fatti dalle squadre di Cuesta

0 gol fatti dalla Cremonese

TUTTI I PRECEDENTI FRA GIAMPAOLO E IL PARMA IN CAMPIONATO

5 vittorie Giampaolo

4 pareggi

3 vittorie Parma

18 gol fatti dalle squadre di Giampaolo

12 gol fatti dal Parma