Palermo, Inzaghi: “Vogliamo tornare subito a vincere. A Padova servirà una grande partita”

Il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida di campionato contro il Padova allo stadio Euganeo. Di seguito le sue parole.

Vigilia di Padova-Palermo: come arriva la squadra a questa gara?

“Penso che la squadra debba arrivare bene. Abbiamo voglia di tornare subito a vincere. Ci siamo preparati bene e dobbiamo capire chi ha recuperato dopo queste due partite giocate in quattro giorni. Sono convinto che andremo a fare una grande partita: la squadra sente la necessità di tornare alla vittoria e ci proveremo in tutti i modi”.

Il Padova arriva da tre sconfitte consecutive: ti aspetti una squadra con grande voglia di riscatto davanti al proprio pubblico?

“In Serie B tutti hanno voglia di riscatto, anche noi. Vogliamo tornare a vincere a tutti i costi e arrivare alla sosta nel modo migliore. Probabilmente nelle ultime due partite abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo, ma se è successo è solo per demerito nostro e dobbiamo tornare subito a conquistare i tre punti”.

Terza gara in una settimana: stai pensando a qualche rotazione, anche considerando il rientro di Ranocchia dalla squalifica?

“Intanto recuperiamo Ranocchia, poi dovrò valutare. Domani mattina cercherò di capire chi potrà partire dall’inizio e chi potrà subentrare. Sapete come la penso: spesso sono i cambi a decidere il destino delle partite. Farò le scelte anche in base a questo”.

Quanto è importante arrivare bene all’ultima sosta della stagione prima del rush finale?

“È importantissimo chiudere con una vittoria, portare a casa i tre punti e cercare di accorciare in classifica. Poi avremo il tempo per riposarci e prepararci a giocare al meglio queste sei finali. Tra sette partite vedremo dove saremo arrivati”.

Dopo il pareggio con la Juve Stabia i tifosi hanno applaudito la squadra: è da lì che bisogna ripartire?

“Noi abbiamo un debito incredibile verso questa gente. Ho sempre detto ai miei giocatori che se sudiamo la maglia e lottiamo, i tifosi lo riconosceranno. Ricordo che all’inizio della stagione dissi che uscire dal campo dopo una sconfitta con gli applausi dei nostri tifosi sarebbe stato comunque motivo di grande soddisfazione”.

E questo è successo anche di recente…

“Sì, è successo a Monza ed è successo l’altra sera, nonostante un pareggio in casa dove tutti volevamo vincere. Questa gente ha dimostrato che se lotti, combatti e dai tutto, alla fine ti premia anche se non vinci. Questo deve far scattare qualcosa di speciale in noi: dobbiamo tenerci stretti questi tifosi e regalargli tante belle partite”.