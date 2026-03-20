Parma, il messaggio di Cuesta ai tifosi: "Daremo assolutamente tutto per renderli orgogliosi"
Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha voluto mandare un messaggio ai tifosi: "Che daremo assolutamente tutto per renderli orgogliosi, come facciamo ogni giorno. Vorremmo avere il loro calore, come è stato finora. Possiamo solo promettere di dare il massimo. Speriamo che con il calore e tutto il nostro lavoro potremo fare una bella partita".
Come si prepara una gara quando l'avversario cambia allenatore?
"Puoi fare milioni di ipotesi, in base a quello che faceva nelle esperienze precedenti. Ma alla fine il calcio è un gioco di giocatori e loro hanno tendenze e caratteristiche. L'allenatore marca una linea guida e lui l'avrà trasmessa. Ma le caratteristiche individuali sono chiare. Il punto principale però è migliorare se stessi, dunque dobbiamo sapere dove sono i nostri punti di forza e cosa dobbiamo migliorare, che nelle ultime settimane non sono state al livello che vogliamo".
È giusto dire che questa gara è decisiva solo se il Parma vince?
"Questa gara vale tre punti. Anche se vinciamo l'obiettivo non è raggiunto matematicamente. Dobbiamo solo prepararci bene, focalizzarci sul fare una buona prestazione e ricercare il risultato con anima e cuore. Ma siamo consapevoli che per farlo serve il processo, e in ogni partita è così".
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