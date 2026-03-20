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Pro Vercelli, scelto il nuovo responsabile delle giovanili: arriva Alessandro Freda
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Volto nuovo nello staff tecnico della Pro Vercelli. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il club piemontese nelle scorse ore ha raggiunto un accordo con Alessandro Freda attualmente al Chisola come nuovo responsabile del settore giovanile.
Per il nuovo dirigente delle Bianche Casacche accordo biennale.
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