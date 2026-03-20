Vicenza, Gallo: "C'è sintonia con il club, non vedo problemi per andare avanti insieme"

Fabio Gallo, tecnico del Vicenza fresco vincitore del Girone A di Serie C, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Renate. Queste le sue parole riportate da Trivenetogoal: “Il campionato va comunque avanti, abbiamo sei partite da fare al massimo per rispetto della maglia che portiamo e per rispetto di ognuno di noi. Compatibilmente con una settimana straordinaria e ne approfitto per ringraziare quanta gente mi ha risposto, ho cercato di rispondere a tutti ma il numero era davvero incredibile. Record da centrare? Gli obiettivi ce ne sono e faremo il massimo come abbiamo fatto fino adesso, comunque è stata una settimana particolare e dovremo andare a cercare tutte le energie possibili".

Sul futuro, il tecnico si è espresso così: "Ieri sera sono uscite tante stupidate compreso un audio vergognoso e non voglio dare importanza, con la società sono in sintonia, ci parleremo e non abbiamo nulla in agenda ad ora ma quando c’è la volontà di società e allenatore posso dire che c’è serenità e non vedo problemi per andare avanti ma la verità è che non ci siamo ancora incontrati”.