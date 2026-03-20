Benevento, il presidente Vigorito: "Rinnovo Floro Flores e Carli? Prima vinciamo il campionato"

Il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha parlato così del finale di stagione in Serie C e del futuro di Antonio Floro Flores: "Siamo in una fase importante del campionato e dobbiamo continuare a mantenere equilibrio. La squadra sta lavorando bene, ma non abbiamo ancora fatto nulla. Dobbiamo restare concentrati sempre. Ogni partita nasconde delle difficoltà e proprio per questo dobbiamo affrontarle tutte con il massimo rispetto e la giusta mentalità".

Sul futuro di Floro Flores: "Non è semplice lavorare in certe realtà, soprattutto quando si ha a che fare con i giovani. Serve pazienza, competenza e anche una certa sensibilità. A volte si giudica troppo in fretta, ma bisogna dare tempo. Floro Flores conosce il calcio, ha esperienza e sta cercando di trasmettere valori importanti. Rinnovo? Prima vinciamo il campionato. Per Carli vale lo stesso".