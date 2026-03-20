Italiano da 3 giorni e già in Nazionale: Ahanor chiamato dall'Italia U21 di Baldini

Honest Ahanor ha concluso pochi giorni fa il suo percorso per ottenere la cittadinanza italiana e a beneficiarne è anche la Nazionale. Per il momento non quella del commissario tecnico Gennaro Gattuso, che non lo ha convocato per le gare valide per i playoff per accedere al Mondiale in programma a fine marzo, ma quella di Silvio Baldini, che non ci ha pensato due volte a inserire nel gruppo dell'Italia Under 21 il classe 2008 dell'Atalanta, maggiorenne dal 23 febbraio.

La Nigeria ha tentato a lungo di convincere il difensore ad accettare la nazionale africana, ma lui ha sempre preferito l'Italia. Del resto ha trascorso la maggior parte dei suoi giorni proprio nel nostro Paese. In Serie A vanta 22 presenze, 9 invece sono quelle in Champions League e 3 quelle in Coppa Italia, competizione nella quale ha anche segnato un gol.

Con Palladino è cresciuto ulteriormente e ha dimostrato di poter essere affidabile. Ultimamente non è partito spesso da titolare, ma ci sta, fa comunque parte del suo processo di maturazione, che si compirà nei prossimi anni. Intanto si gode la sua prima chiamata con l'Italia, e pazienza se non è quella dei grandi. Oggi è un grande giorno per Ahanor.