Domani Monza-Venezia, Bianco elogia Stroppa: "È il miglior allenatore della Serie B"

Paolo Bianco, allenatore del Monza, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match di Serie C contro il Venezia.

"Ci sono tre punti che ci separano, ma sono soprattutto il risultato dello scontro diretto dell’andata. Non credo che loro siano più forti o viceversa, penso piuttosto che si affrontino due squadre di valore che, insieme al Frosinone, si giocano il campionato. Il Venezia è una squadra che si trova lì davanti perché ha il miglior allenatore della categoria e giocatori che potrebbero tranquillamente stare in Serie A, ma non vedo grandi differenze tra il nostro percorso e il loro, considerando che anche loro hanno pareggiato e perso qualche partita contro squadre della parte destra della classifica”.

“Più che di esperienza, possiamo contare su giocatori con tante partite nelle gambe, capaci di prendersi responsabilità e creare giocate individuali, risultando forti nell’uno contro uno. È fondamentale valorizzare queste qualità, pur tenendo conto dell’avversario, come si è visto nell’esempio dell’Atalanta contro il Bayern Monaco. Palladino ha rischiato e purtroppo ne ha pagato le conseguenze”.

Nessun rimpianto dopo il pari con la Reggiana nonostante una gara dominata a lunghi tratti

“La Reggiana ha deciso di non giocare a calcio, puntando sulle ripartenze. Noi siamo stati bravi a limitarli, ma ci è mancato l’episodio giusto per portare a casa i tre punti. Dopo la vittoria dell’andata con il Palermo era successo qualcosa di simile contro lo Spezia, ma in quell’occasione riuscimmo a vincere. Stavolta gli episodi non ci hanno favorito e per questo considero comunque importante il punto conquistato. Con il Venezia sarà diverso, anche perché credo che sarà una squadra che ci permetterà di giocare molto di più”, le parole di Bianco riportate da oggisportnotizie.it